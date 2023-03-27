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обновлено 16:44

На сылвенского педагога, оскорбившего ученика, возбудили административное дело

На бывшего учителя Сылвенской средней школы им. В. Каменского Светлану Федурину, оскорбившую ученика, возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Об этом сообщает портал Properm.ru. Материалы направлены мировому судье.

Ранее телеграм-канал SOTA опубликовал видео, на котором педагог в беседе с учащимся 8-го класса обвиняет его в отсутствии патриотизма и называет «предателем и ублюдком» за то, что он опоздал на выступление, посвященное Дню защитника Отечества. Педагог также заявила школьнику, что он больше не будет учиться в ее классе и вынужден будет перейти в другое учебное заведение или другой класс. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Светлана Гайнутдинова подтвердила информагентству Ura.ru подлинность видео.

В начале марта в министерстве образования и науки Пермского края «Ъ-Прикамье» сообщили, что госпожа Федурина была отстранена от работы, а затем она приняла решение об увольнении по собственному желанию.

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