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Громкие звуки в центре Севастополя объяснили работой военных

Громкие звуки, раздавшиеся в центре Севастополя, связаны с работой военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Громкие звуки в центре города — это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО»,— отметил Михаил Развожаев.

Жители Севастополя часто слышат громкие звуки из-за работы военных. 24 марта российские военные также проводили профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения в бухте.

Татьяна Ручкина

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