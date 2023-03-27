Громкие звуки в центре Севастополя объяснили работой военных

Громкие звуки, раздавшиеся в центре Севастополя, связаны с работой военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: loon.site
«Громкие звуки в центре города — это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО»,— отметил Михаил Развожаев.
Жители Севастополя часто слышат громкие звуки из-за работы военных. 24 марта российские военные также проводили профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения в бухте.
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