В средине этой рабочей недели в Удмуртии незначительно похолодает

В ночь на 28 марта в Удмуртии пройдут дожди, а днем в отдельных районах ожидается снег. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, температура воздуха окажется в пределах +2..+7°С. В ночные часы местами возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В среду, 29 марта, столбик термометра ночью опустится до -2..-7°С, а днем окажется в пределах +2..+7°С. 30 марта температура воздуха в ночные часы составит 0..-5°С, днем — +7..+12°С.

В пятницу, 31 марта, температурный фон ночью окажется на уровне 0..+5°С, а днем — +7..+12°С. Пройдут небольшие дожди, а порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные температурный фон существенно не изменится.