Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на 28 марта

В ночь на 28 марта в Санкт-Петербурге разведут четыре моста. Переправы закроют для автотранспорта по Неве, а также Большой и Малой Неве, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Так, в грядущую ночь разведут Благовещенский, Троицкий, Володарский и мост Александра Невского. Кроме того, с 27 марта по 1 апреля будут разводить закрытый на реконструкцию Биржевой мост.

Напомним, что навигационный период в Петербурге стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. Мосты на рукавах Невы будут готовы к разводке уже с 20 апреля.

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