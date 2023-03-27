«Это трагедия и дикая боль»

Следователи СКР по Свердловской области расследуют резонансное уголовное дело по факту гибели в Екатеринбурге двух детей пяти и восьми лет. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном доме на Сортировке. В убийстве подозревается мать, которая покончила с собой. Это уже второе массовое убийство детей в Екатеринбурге за последние полгода. По мнению регионального детского омбудсмена Игоря Морокова, алгоритма действий, который мог бы предотвратить подобные происшествия, не найти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тела мальчиков пяти и восьми лет с признаками насильственной смерти были обнаружены 25 марта в частном доме по улице Леваневского в Екатеринбурге. «Сначала в дежурную часть отдела полиции поступила информация о гибели местной жительницы, а затем — о смерти двух ее сыновей. В момент ЧП глава семьи, являющийся сотрудником РЖД, а также старшая дочь женщины находились на работе»,— рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В совершении преступления подозревается мать мальчиков, которая, по предварительным данным, совершила самоубийство. Ее тело нашли недалеко от детской площадки. По данным E1.ru, перед самоубийством женщина оставила предсмертную записку, в которой призналась в убийстве и рассказала, что тело одного мальчика оставила в комнате старшей дочери от другого брака, а второго — в помойной яме. По предварительной информации, один из них был утоплен в ванной, а второй — задушен. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту убийства двоих несовершеннолетних (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На место происшествия выезжали прокурор Железнодорожного района Максим Барзенцов и исполняющий обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов. Старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга рассказал, что проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. «Выясняются условия, в которых воспитывались дети, род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства»,— добавил полковник Горелых. Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Как рассказал «Ъ-Урал» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Это социальная, даже социально-человеческая составляющая, которая не поддается какому-то анализу. Это трагедия и дикая боль для всех, кто находится рядом. Вчера был разговор с комиссией по делам несовершеннолетних. Семья не состояла на учете, в поле зрения не попадала. У комиссии не было поводов для приглашения семьи на заседания, на вынесение каких-то решений. К ней не было никаких вопросов, и вдруг возникает такая история»,— отметил господин Мороков.

Близкие семьи сообщили Е1.ru, что у женщины диагностировали психическую болезнь, она принимала лекарства по рецепту врача, а до убийства детей уже пыталась покончить с собой. «Состояние здоровья и действия в отношении детей путать не нужно. Мы сталкивались с ситуациями, когда у родителей были психические отклонения, но они не представляли опасности для ребенка, поэтому по решению суда детей передавали этим родителям. Конечно, были и решения, когда в силу психического отклонения родителей отстраняли от воспитания детей, но им давали общаться»,— отметил Игорь Мороков.

Это не первое громкое убийство детей в Екатеринбурге за последние полгода. В конце 2022 года на улице Бажова в Екатеринбурге были найдены тела троих детей с признаками удушения. По версии следствия, их в ночь на 26 декабря убила мать Анастасия Петрова. По данным местных СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». Суд взял ее под стражу по обвинению в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки (ч.2 ст.105 УК РФ).

«Я не знаю, есть ли какие-то механизмы, чтобы предотвращать такие происшествия. Никто не знает. Причины до такой степени глубокие и личные, что здесь не найдешь какого-то алгоритма действий»,— заверил господин Мороков.

Катерина Якушева