Кубанская «Опора России»: снижение порога беспошлинной торговли до 200 евро ударит по покупателям

1 апреля 2023 года истекает срок действия порога беспошлинной онлайн-торговли. С 1 тыс. евро он может снизиться в пять раз — до 200 евро. Правильным будет оставить порог на прежнем уровне, считает председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэль Башмаков.

«Наши граждане активно покупают товары через интернет и будут покупать дальше. Если уровень беспошлинной онлайн-торговли понизить до 200 евро, то это ударит по покупателям. Поэтому 1 тыс. евро — это вполне нормальный порог, и его нужно оставить»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» господин Башмаков.

Более того, Даниэль Башмаков считает, что порог беспошлинной торговли онлайн можно было бы даже повысить до уровня 2–3 тыс. евро. По мнению эксперта, в сегодняшней сложной ситуации нужно дать людям возможность покупать зарубежные товары, которые они считают необходимыми. Для предпринимателей же, занимающихся интернет-торговлей, не поменяется ничего, считает собеседник «Ъ-Кубань».

Напомним, в апреле 2022 года российские власти повысили порог беспошлинной онлайн-торговли с 200 до 1 тыс. евро в качестве временной меры. До 2019 года порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, в том числе в России, составлял 1 тыс. евро и 31 кг. Далее этот уровень постепенно снижали. Вначале до 500 евро, потом до 200 евро. Но уже в апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии вернул уровень к 1 тыс. евро. 1 апреля 2023 года порог снова должен снизиться до 200 евро.

Заметим, что власти еще в 2017 году намеревались снизить порог беспошлинной онлайн-торговли до 20 евро. В Минфине тогда это объясняли необходимостью создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров. «Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия»,— говорили в ведомстве. Позже от этой идеи отказались.

Между тем в Краснодарском крае оборот интернет-торговли за первое полугодие 2022 года вырос в 1,5 раза, до 99,4 млрд руб. На внутренний рынок из этой суммы приходится 94,7 млрд руб., приводит данные Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», больше всего средств онлайн жители Кубани тратили на покупку цифровой и бытовой техники — 39,5 млрд руб. На втором месте по этому показателю товары для дома и мебель — 17,4 млрд руб., на третьем — одежда и обувь — 15,3 млрд руб.

По данным администрации Краснодарского края, Кубань вошла в пятерку регионов — лидеров по обороту интернет-торговли в 2022 году.

Андрей Пугачев