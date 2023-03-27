Капремонт гимназии в Нефтекамске обойдется в 119 млн рублей

Администрация Нефтекамска на повторном конкурсе выбрала подрядчика комплексного капитального ремонта городской гимназии №1, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Билд». Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 120,45 млн руб. с дисконтом 0,5%, за 119,84 млн руб., он будет оплачен из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале марта планировалось заключить контракт с казанским ООО «Эва строй» (владелец — Ольга Золотова) за 120,44 млн руб., но УФАС отменило итоги конкурса по жалобе ООО «Билд». Еще одна жалоба — от уфимского ООО «Металпромгражданстрой» — признана необоснованной.

До 25 августа 2023 года необходимо отремонтировать кровлю, входную группу, цоколь, фасад и отмостку здания, системы отопления, водоснабжения и канализации, заменить окна, провести электромонтажные работы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Нефтекамска на конкурсе 16 февраля планировала выбрать подрядчика капитального ремонта гимназии, начальная цена контракта была аналогичной. 6 февраля закупка отменена по решению заказчика.

ООО «Билд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2012 года. Владельцем является Рустам Хасанов. Уставный капитал компании составляет 2,02 млн руб. В 2021 году выручка равнялась 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 464,1 млн руб. В текущем году компания заключила 13 госконтрактов на общую сумму 2,81 млрд руб.

Майя Иванова

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