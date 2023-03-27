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Коммерсантъ FM
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Минстрой не знает о возможном введении льготной ипотеки для чиновников

Министерство строительства и ЖКХ России не располагает данными о разработке льготной ипотеки для чиновников. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, в стране есть более важные категории граждан, «нуждающиеся в улучшении жилищных условий».

«Не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновников, строителей или работников ЖКХ. У нас есть более важные категории граждан, которым необходимо улучшение жилищных условий,— рассказал господин Стасишин (цитата по ТАСС).

По данным РБК, с инициативой о введении льготной ипотечной программы для госслужащих собирается выступить Министерство финансов России. Источники издания сообщают, что идея субсидирования процентной ставки по ипотеке для чиновников прорабатывается уже два года.

С 2009 года в России действует механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим на приобретение жилья. Госслужащие со стажем не менее трех лет могут претендовать на однократную субсидию.

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