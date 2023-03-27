В станице Кущевской открыли школу на 550 мест

В станице Кущевской появилась новая школа на 550 мест. Ее возвели по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры», сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем Telegram-канале.

«Теперь ученики школы №1, здание которой нуждается в капремонте, смогут получать знания в достойных условиях. Кроме того, уменьшится количество ребят, обучающихся во вторую смену»,— сообщила Анна Минькова.

Учебное заведение состоит из трех этажей. Там создали большую обеденную зону, библиотеку с читальным залом и медиатекой, а также актовый зал на 300 человек. В учебных классах установили компьютеры, мультимедийные проекторы и панели, а также регулируемую мебель. В здании также оборудовали кабинеты технологии, комнату детских инициатив. В кабинетах физики и химии установили специальные демонстрационные столы.

В учреждении создали и современное спортивное ядро. В него входит многофункциональная и гимнастическая площадки, тренажерный и спортивный залы, беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, а также игровой комплекс для начальной школы.

Татьяна Ручкина

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