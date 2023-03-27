В Азово-Донском бассейне 27 марта началась навигация

Навигационный период в Азово-Донском бассейне и на Волго-Донском канале начался на пять дней раньше. Этому способствовали благоприятные метеорологические условия, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Первый транзитный барже-буксирный состав «Гелиос» с баржей «Артемида» зашел в границы Азово-Донского бассейна в реке Дон и проследовал в сторону реки Волга на погрузку нефтепродуктов в порту Саратов ночью 27 марта.

На Волго-Донском канале первым судном, вошедшим со стороны реки Волга в канал, стал теплоход «Омский-206», следующий из Астрахани в Ростов.

Сейчас на гидротехнических сооружениях Нижнего Дона идет набор воды до проектных отметок. Всего в 2023 году судоходные компании планируют транспортировать через Азово-Донской бассейн более 9 млн т грузов.

Анастасия Назарова