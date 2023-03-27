Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как в Болгарии якобы нашли работу американского абстрактного экспрессиониста, и что это означает для арт-рынка в случае подтверждения ее подлинности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Vaccaro / Hulton Archive / Getty Images Фото: Tony Vaccaro / Hulton Archive / Getty Images

Болгарские официальные лица заявили, что обнаружили ранее неизвестную картину Джексона Поллока во время проведения международной операции по расследованию обстоятельств торговли произведениями искусства. Как сообщает Болгарское национальное радио (BNR), стоимость картины может достигать €50 млн. Ссылаясь на источники близкие к расследованию, BNR сообщило, что целью международного рейда была организованная преступная группа, действовавшая в Афинах и на греческих островах София и Крит. На данный момент задержаны трое граждан Греции и один гражданин Болгарии.

Что у них там было среди товара — у греков и болгарина — доподлинно пока не известно, однако одна картина с подписью «Поллок» нашлась. Подпись видна слабо. Картина передана экспертам. По сообщению информационного агентства Novinite, предварительная экспертиза показала, что это оригинальная некаталогизированная работа выдающегося американского абстрактного экспрессиониста 1949 года.

Пол Джексон Поллок родился в 1912 году в штате Вайоминг. В период обучения испытывал влияние мексиканцев — Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско, позже — Пабло Пикассо. Был знаком с «песчаной живописью» индейцев навахо, является одним из главных художников направления «американский экспрессионизм» или «живопись действия» (action painting). Придумал «метод разбрызгивания» — считается, что это позволяло раскрыть подсознание художника.

Первая выставка Поллока состоялась в 1948 году и сразу принесла ему финансовый успех. А вообще его работа находится на пятом месте в списке самых крупных дорогих произведений искусства. «Номер 17А» 1948 года. Инвестор хедж-фонда Кеннет Гриффин купил ее у Дэвида Геффена в сентябре 2015 года за $200 млн. В настоящее время скорректированная цена с учетом инфляции составляет $233 млн.

Поллок прожил недолго. Всю жизнь боролся с алкоголизмом. Погиб в автокатастрофе в пьяном виде. Если болгары действительно нашли ранее неизвестную картину Поллока — это настоящее открытие и в истории искусства, и на арт-рынке.

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