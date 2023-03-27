Мать, обвиняемая в убийстве пятилетнего сына в Краснодаре, заявила о давлении следствия

Жительница Краснодара Алена Бугоркова, обвиняемая в убийстве своего 5-летнего сына, заявила в суде, что в ходе предварительного следствия на нее якобы оказывалось давление. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

По словам обвиняемой, следователь якобы угрожал ей забрать всех детей. Этим она объяснила разницу в показаниях.

Ранее подсудимая отказалась свидетельствовать против себя в зале суда. При этом она признала вину, согласившись с показаниями своего супруга, который на прошлом заседании заявил, что не участвовал в совершении преступления.

В ходе предварительного следствия Алена Бугоркова обвиняла своего мужа.

Тело пятилетнего Вовы П., которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. Накануне родители сообщили об исчезновении мальчика. Позже следователи установили, что ребенок умер в квартире на улице Тюляева, где проживала семья. По версии следствия, мальчика забили до смерти.

Олег Исаев

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