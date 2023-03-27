Замначальника главного управления по труду занятости Челябинской области покидает пост

В Челябинской области заместитель начальник главного управления по труду и занятости Кирилл Усманов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение он принял так как получил «интересное предложение по дальнейшей трудовой деятельности». Об этом чиновник сообщил на своей странице «ВКонтакте», приложив фото заявления на имя губернатора Алексея Текслера.

«Конечно, решение давалось сложно – не каждый день можно встретить такую команду профессионалов. Но мне интересно развиваться и в других сферах»,– написал Кирилл Усманов.

30-летний чиновник работает в должности заместителя начальник ГУ по труду и занятости Челябинской области с 18 мая 2021 года. Также он является членом Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. В связи с отставкой из госорганов Кирилл Усманов подчеркнул, что продолжит активную работу в избирательной системе региона.