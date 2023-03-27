Нижегородской области необходимо еще 3 млрд рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Нижегородской области в 1,5 раза выше, чем в среднем по России, сообщила директор территориального отделения ФОМС Светлана Ермолова на заседании бюджетного комитета. По ее словам, средняя заболеваемость злокачественными новообразованиями по России составляет 400 человек на 10 тыс. населения в год, в Нижегородской области этот показатель находится на уровне 600 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость оказания помощи одном онокобольному с учетом химиотерапии составляет более 100 тыс. руб. Из-за высокой заболеваемости территориальному отделению ФОМС не хватает средств на оплату услуг при оказании помощи онкобольным. Федеральные средства приходят без разбивки по видам болезней, но так как доля онкозаболеваний высокая, деньги расходуются на них, и на другие виды болезней их может не остаться.

Территориальное отделение ФОМС направило на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой письмо за подписью губернатора Глеба Никитина с просьбой выделить Нижегородской области дополнительно 3 млрд руб. В 2022 году по аналогичной просьбе регион получил дополнительно 1,5 млрд руб., которые сначала поступили в областной бюджет, а затем были переданы в теротделение ФОМС.

Кроме того, в ФОМС предлагают распределять федеральное финансирование в зависимости от числа заболевших. «Подобная практика уже применялась во время пандемии COVID-19. Средства выделялись по принципу "мало заболевших – мало денег, много заболевших – много денег"»,– отметила Светлана Ермолова.

Андрей Репин