Глава Башкирии заявил о необходимости упростить процедуру выдачи земли инвесторам

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости существенной либерализации инвестиционного законодательства республики. По данным министерства земельных и имущественных отношений региона, вне делового оборота сегодня находится около 60% земли. Господин Хабиров подчеркнул, что нужно создать условия для быстрого ее ввода в оборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Радий Хабиров рассказал о своей встрече с руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий, который год не может получить землю под инвестпроект. «Я сперва подумал, что просто бюрократия наша, что кто-то недорабатывает. Вопрос не в этом оказался, вопрос глубже оказался, вопрос в системной проблеме»,— подчеркнул глава. По его словам, сейчас для получения земли инвестор должен показать на счету «астрономическую сумму денег».

Радий Хабиров поручил правительству под руководством премьер-министра Андрея Назарова до 10-11 апреля подготовить предложения, как можно оперативно предоставлять землю, а если она не будет использоваться по назначению, забирать обратно.

Глава подчеркнул, что любые бюрократические вещи надо убирать, хочет человек деньги вкладывать, «мы за ним должны бегать, прыгать за ним», чтобы сохранить набранный инвестиционный темп.

«Оставьте только крючки, которые позволят обезопасить экономические интересы республики»,— подытожил господин Хабиров.

Влада Шипилова

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