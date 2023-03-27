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Дороги в центре Нижнего Новгорода отремонтируют по требованию прокуратуры

Прокуратура Нижнего Новгорода обнаружила многочисленные несоответствия дорожного покрытия требованиям госстандарта на 12 центральных улицах города. Подрядчики уже приступили к ремонту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, в порядок приводят дорогу на улицах Белинского, Невзоровых, Студеной, Тверской, Короленко, Новой, Славянской, Ковалихинской, Ижорской, Ванеева, Пушкина и Кулибина.

Прокуратура внесла представление в мэрию, объявила предостережения подрядчикам, ответственным за содержание дорог, и взяла на контроль устранение нарушений.

Елена Ковалева

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