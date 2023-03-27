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К новому району на территории бывшего аэропорта Ростова будет построена дорога

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону объявила конкурс на подготовку двух проектов по прокладке дороги к старому аэропорту в донской столице. Соответствующие заявки с общей суммой контрактов 62,7 млн руб. размещены на сайте госзакупок.

Согласно первой из заявок, подрядчику предстоит спроектировать участок от перекрёстка Вересаева/ Берберовский до въезда на территорию нового района рядом с пр. Шолохова. Протяженность шестиполосной дороги 2-го класса составит 1,4 км. Максимальная разрешенная скорость движения составит 80 км/ч. Стоимость контракта на подготовку данного проекта — 24,2 млн руб.

Вторая заявка властей, размещенная в системе госзакупок, предполагает поиск подрядчика для проектировки транспортной развязки у въезда на территорию старого аэропорта в Ростове. Сооружение протяженностью 200 м будет разделено на четыре полосы. Стоимость контракта на разработку проекта данного объекта составляет 38,5 млн руб.

Напомним, на территории старого аэропорта планируется строительство нового района с объемом жилья 1,5 млн кв. м.

Анастасия Назарова

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