В Ялуторовске простятся с бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб на СВО

В Ялуторовске (Тюменская область) простятся с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Бецивом, который погиб во время специальной военной операции в Артемовске. Сообщили в администрации Ялуторовска.

«Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына – мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», — говорится в сообщении администрации. Церемония прощания с бойцом пройдет 28 марта с 12 до 13 часов в ритуальном зале, по адресу: ул. Ленина, 80.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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