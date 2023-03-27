Что лучше покупать в 2023 году: новостройку или вторичку?

Каждый, кто собирался когда-либо приобрести квартиру, наверняка задавался таким вопросом. Свои преимущества есть как в случае с приобретением жилья в новом доме, так и в том, который сдан уже давно и вполне «обжит». Попробуем сложить на чашу весов плюсы и минусы того или иного варианта: возможно, это поможет сделать осознанный выбор.

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Вторичное жильё

Плюсы

Большой выбор.

С точки зрения географии предложение на вторичном рынке больше. Квартиры продаются во всех районах города и в пригороде, найти подходящий вариант не составит большого труда.

Скорость заселения.

Как правило, переезжать в квартиру, купленную на «вторичке», можно сразу же после оформления сделки. В ситуации с новостройками придется подождать.

Экономия на ремонте.

Конечно, о вкусах и пристрастиях не спорят. Но если бюджет ограничен, а предыдущие владельцы квартиры постарались привести её в порядок – можно не «заморачиваться» новым ремонтом несколько лет. В то же время застройщики нередко сдают свои новые квартиры с полной или частичной отделкой, поэтому здесь говорить о преимуществе со стопроцентной определённостью трудно.

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Минусы

Сложность и длительность сделки.

Часто сделки по продаже жилья на вторичном рынке – «многоступенчатые». Возникают трудности с подбором вариантов, с оформлением ипотеки, с новым жильём для продавцов – и так по цепочке. Поэтому порой сделки растягиваются на месяцы.

Дороговизна ипотеки.

Жильё на вторичном рынке требует более тщательной проверки со стороны банков, оценочных компаний, юристов. Всё это отражается на ипотечной ставке. Она как минимум на несколько процентов выше, чем на квартиры в новостройке.

Неочевидные изъяны.

Покупатель не в состоянии оценить степень реального износа коммуникаций, конструкций здания, кровли, лифтового оборудования, электропроводки и пр. Очень часто вскоре после переезда обнаруживаются «сюрпризы». Кстати, более высокий процент износа дома – фактор удешевления вашей недвижимости. Покупая жильё на «вторичке», будьте готовы к тому, что со временем оно подешевеет или вырастет в цене не так сильно, как вы рассчитывали. К слову, за счёт платежей на капремонт уровень оплаты «коммуналки» на «вторичке» может быть выше.

Юридические риски.

Пожалуй, это самый серьёзный негативный фактор. Даже самая тщательная юридическая проверка не может полностью гарантировать «чистоту» покупаемой квартиры. Могут обнаружиться «неучтённые» наследники, прописанные несовершеннолетние, владельцы долей, отбывавшие на момент сделки наказание в местах лишения свободы. Наконец, нет числа случаям мошенничества, когда квартира продаётся по поддельным документам. Поэтому, если такое не дай бог случится, в лучшем случае вы будете обречены на долгие судебные разбирательства, а в худшем – вас просто выбросят из квартиры на улицу, а деньги не вернут.

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Новостройки

Плюсы

Привлекательная стоимость.

Цена квадратного метра в новостройке с учётом более дешёвой ипотеки может в результате быть ниже. В отношении «первичного» жилья действуют государственные программы субсидирования, предоставления льготных ипотек ряду категорий населения. Многие серьёзные компании стройиндустрии регулярно проводят акции и устанавливают скидки, и выигрыш покупателя составляет сотни тысяч рублей, которых хватит на ремонт, покупку мебели и техники. Собрали для Вас интересные акции от застройщика: https://is.gd/sV4kMC. Наконец, после завершения строительства и сдачи дома цена квартир в нём мгновенно повышается – в зависимости от дома и его местоположения рост может составить от 10 до 50%! Вот почему вложения в новостройки – это ещё и отличная инвестиция.

«Лёгкость» ипотеки и прозрачность сделки.

Получить в банке ипотечный кредит на новостройку – гораздо легче. В том числе и потому, что покупка жилья в новостройке не несёт юридических рисков. Квартира не имела истории, на неё нет обременений, а вы имеете дело с одним конкретным продавцом – застройщиком. Многие солидные застройщики имеют совместные программы с банками, и все необходимые документы можно оформить прямо в одном офисе продаж.

Современность и долговечность.

Новый дом – это гарантия того, что на протяжении нескольких лет вы не будете беспокоиться о текущих трубах или крыше. Застройщик имеет гарантийные обязательства, и в случае чего устранит недостатки быстро и за свой счёт. Современные технологии строительства позволяют ещё больше продлить срок службы здания.

Удобные и разнообразные планировки.

В новом доме, как правило, - огромный выбор квартир различной площади и планировки, на любой вкус и кошелёк, от небольших студий до многокомнатных «хором». Советуем обратить внимание на планировочные решения в новом доме от ПЗСП в Кондратово на Водопроводной, 6/1 https://is.gd/5qEeA1

Инфраструктура, благоустройство, парковки.

Застройщики давно поняли, что благоустроенная территория, наличие парковок, детских и спортивных площадок – серьёзное конкурентное преимущество. Поэтому в новых домах или ЖК часто заранее спланированы парковки, благоустройство территории, безопасные игровые зоны, видеонаболюдение и пр.

Коммунальные платежи.

Новые коммуникации, качественные окна и двери, применение современных энергосберегающих технологий избавит вас от необходимости платить за «отопление атмосферы» и убегающую из труб воду. Значит, ваши платежи за ЖКУ будут разумны и обоснованы.

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Минусы

Ожидание сдачи квартиры.

Чаще всего старт продаж квартир в домах начинается ещё на стадии получения разрешения на строительства и закладки фундамента. Поэтому нужно ждать завершения строительства. Впрочем, с учётом всех преимуществ покупки квартиры в новостройке, о которых мы писали выше, это всё равно будет выгодно - даже если в течение срока строительства вам придётся арендовать жильё.

Возможные задержки строительства.

Конечно, в наше время может случиться что угодно. Но, к счастью, c 2019 года покупатели квартир в строящихся домах в таких ситуациях защищены. Они платят не застройщику, а на специальный эскроу-счёт в банке, который открывается для расчетов между покупателем и застройщиком. Банк переводит средства с эскроу-счетов застройщику только тогда, когда тот выполнит свои обязательства. Если нет – возвращает покупателю. Таким образом, интересы инвесторов защищены.

Затраты на ремонт.

Многие новостройки сдаются только с черновой отделкой, некоторые - с полной, какие-то – с частичной. Однако всё больше застройщиков стремился облегчить судьбу своих новосёлов, сдавая квартиры максимально готовыми к проживанию. Поэтому если квартира сдаётся полостью готовой или с чистовой отделкой – вы избавитесь от больших трат на ремонт.

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ВЫВОД

Очевидно, что плюсов у покупки квартиры в новостройке, даже с учётом всех нюансов, гораздо больше. Тому есть много рациональных аргументов. Но главное - новое есть новое. Въезжая в только что построенный дом, вы начинаете вместе с ним новую жизнь. Новая территория, новые соседи и друзья, новые маршруты и виды из окна – всё это ни с чем не сравнимые ощущения! А выбрать именно «тот самый» новый дом, помогут Вам менеджеры отдела продаж Группы компаний ПЗСП по телефону 88003007977 или на сайте https://is.gd/0JJMWX

Подробности акций на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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