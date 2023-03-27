Волгоградский адвокат осужден за незаконный сбыт наркотиков

В Волгоградской области Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Волгоградской областной коллегии адвокатов Михаила Селезнева. Как сообщили в прокуратуре региона, он признан виновным в сбыте наркотиков в значительном размере, покушение на сбыт наркотиков.

В суде признали, что в июне 2022 года он сбыл два свертка марихуаны массой более 37 граммов. Как продавец, так и покупатель были задержаны полицией. В ходе обыска в доме адвоката были найдены 7,33 граммов гашиша, 31 грамм марихуаны и 7,7 кг конопли.

Михаил Селезнев признал вину в незаконном сбыте наркотических средств, но вину в покушении на незаконный сбыт наркотических средств отрицал, утверждая, что хранил наркотики и растения для личного употребления. Статуса адвоката он был лишен во время предварительного расследования дела.

«Суд приговорил бывшего адвоката к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда», — сообщали в областной прокуратуре.

Сергей Петунин