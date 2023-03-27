Директор «Молота» доволен игрой команды

Выступление пермской хоккейной команды в завершившемся сезоне признано удовлетворительным. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор клуба Александр Гулявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» занял итоговое 14-е место. Это позволило выступить в плей-офф. Затем в семи матчах в 1/8 Кубка Петрова подопечные Сергея Бердникова уступили занявшему третье место красноярскому «Соколу».

«Сам сезон вышел неоднозначным. Провалили старт, были проблемы в выездной серии зимой, но героическими усилиями на финише сумели выполнить главную задачу — выйти в плей-офф, а затем показали там хорошую, достойную игру»,— прокомментировал Александр Гулявцев.

Генеральный директор клуба отметил возросшую конкуренцию в чемпионате, когда команды из верхней части турнира от нижней отделяли считанные баллы. Ранее такой конкуренции в лиге не наблюдалось.

Что касается финансовой составляющей, то она на протяжении сезона у клуба была стабильной. Сейчас игроки уходят в отпуск, а в мае открывается трансферное окно.

«Мы, конечно, будем подписывать новых игроков, но в целом костяк команды на будущее видим уже сейчас»,— подытожил Александр Гулявцев.