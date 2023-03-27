Горсуд Петербурга ликвидировал местное отделение партии ПАРНАС

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Минюста РФ к региональному отделению «Партии народной свободы» (ПАРНАС) о ликвидации организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Административный ответчик в суд не явился. Был извещен надлежащим образом. Суд требования административного истца удовлетворил»,— говорится в сообщении.

Петербургским отделением ПАРНАС формально руководит муниципальный депутат МО «Дворцовый округ» Наталья Грязневич, ранее признанная иностранным агентом в РФ. Сейчас она находится за пределами России и фактически не руководит отделением.

Партия ПАРНАС была создана в ноябре 1990 года на базе части движения «Демократическая платформа». В 2007 году партия была лишена регистрации, которую вернула себе через суд в 2011 году. В 2012 Минюст выдал свидетельство с новым названием, а новые устав и программа партии официально вступили в силу. Ранее в состав руководства партии входил убитый в 2015 году политик Борис Немцов. ПАРНАС позиционирует себя как демократическую, оппозиционную президенту Владимиру Путину политическую силу. Сейчас партия фактически не действует в РФ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте