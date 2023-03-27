В Самарской области введут особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим будет введен в Самарской области 1 апреля текущего года. Об этом сообщает региональное правительство.

Указанный режим будет действовать в Самарской области до 20 апреля включительно. В это время в регионе устанавливается запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травы на соответствующей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Кроме того, с 1 по 20 апреля при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности в Самарской области власти имеют право ввести для жителей ограничение на посещение лесов. В минувшем году особый противопожарный режим вводился в Самаре с 15 апреля по 31 октября.

Георгий Портнов