Росприроднадзор взыскивает с консервного предприятия «Русское поле – Албаши» экологический ущерб в сумме 44 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит исковое заявление Южного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Консервное предприятие "Русское поле – Албаши"» компенсации вреда, причиненного водному объекту, в сумме 44,1 млн руб., сообщает сайт суда. Слушание назначено на 18 апреля.

Как следует из материалов процесса, претензии Росприроднадзора связаны с состоянием реки Албаши, куда после очистки сбрасываются сточные воды консервного предприятия. Судебный процесс идет с 2021 года, слушания в Арбитражном суде Краснодарского края несколько раз приостанавливались для проведения экспертизы, которая должна была подтвердить факт нанесения вреда окружающей среде и уточнить объем компенсации.

ООО «Консервное предприятие "Русское поле – Албаши"» выпускает овощные консервы под маркой «Дядя Ваня». В 2021 году выручка компании составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 148 млн руб. Владельцы компании – Тигран Телунц и ООО «Русское поле – логистик».

Анна Перова, Краснодар