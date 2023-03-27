Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Названы самые «безналичные» российские регионы

Определены регионы, где население реже всего пользуется наличными деньгами. Рейтинг составлен аналитиками ВТБ на основании анализа транзакционной активности клиентов в 2022 году. Лидерами рейтинга в стали Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская, Мурманская и Архангельская области. Там доля цифровых операций превысила 60% от общего объема, в то время как в среднем по России этот показатель составил 54%.

Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ провели 3,2 млрд безналичных операций (на 5% превышает уровень предыдущего года) на общую сумму 3,6 трлн рублей. В среднем по России три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем — платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.

Самым «безналичным» регионом в прошлом году стала Якутия: там доля безналичных транзакций в общем объеме операций по картам достигла 64%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (62%). Также в первую пятерку вошли Магаданская (61%), Мурманская и Архангельская области (по 60%).

По-прежнему предпочитают использовать наличные на Кавказе и в центральной России. Рейтинг возглавили Чеченская республика, Ставропольский край и Мордовия: здесь доля операций с наличными составляет 79%, 59% и 57% соответственно. Однако и в этих регионах отмечается тренд на цифровизацию платежей: например, в Чеченской республике безналичные платежи в прошлом году росли рекордными темпами, их объем увеличился на 80%.

Чаще всего для оплаты клиенты ВТБ выбирают традиционные карточные транзакции: в целом по банку их доля достигла 74% от общего объема безналичных операций. Лидеры по использованию этой технологии — Карелия, Кировская и Иркутская области, где этот показатель превышает 80%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Московский регион, Ленинградская и Свердловская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. Сумма таких операций в целом по банку год к году увеличилась на 16%. Наибольший объем операций по СБП, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, проводят в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях. P2P-переводы активнее остальных используют клиенты в Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях.

«Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти — этому способствуют их удобство и скорость. Средний чек таких транзакций в целом снижается — за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью Системы быстрых платежей. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП составляет 80% по итогам прошлого года»,— комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса банка ВТБ (ПАО).

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...