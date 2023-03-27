В Татарстане на 20% увеличили летные часы в рамках патрулирования лесов

В этом году в Татарстане на 20% увеличили летные часы в рамках авиационного патрулирования лесов. Об этом на пресс-конференции сказал первый замглавы МЧС региона Ильгизар Зарипов.

Также, по его словам, в Татарстане появился новый маршрут авиапатрулирования. «Если в прошлом году было утверждено три маршрута, то по текущему году у нас четыре маршрута. Мы увеличили и общую протяженность маршрутов. И она на текущую дату составляет 2 290 километров»,

Господин Зарипов добавил, что для оказания услуг по авиапатрулированию Минлесхоз Татарстана подписал контракт с компанией «Скайрус».

"Ъ-Казань"