Синоптики предупредили жителей Кубани о ночных заморозках до -6 градусов

В Краснодарском крае с 30 марта по 1 апреля включительно по ночам ожидаются заморозки, сообщает Краснодарский ЦГМС. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Температурные качели и резкая смена погодных условий связаны с прохождением фронтальных разделов через территорию региона.

В крае ожидается переменная облачность. Вечером местами пройдет небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер составит 4–9 м/с, утром и днем местами с порывами до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью будет 2…7°, местами в юго-восточных районах края она опустится до 0…-1°. Днем ожидается 17…22°, местами на Азовском побережье 11…16°; в горах ночью 0…-5°, днем — 11…16°.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер составит 6–11 м/с, местами ночью порывы достигнут 12–14 м/с, днем — 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5…10°; днем — 15…20°.

28 марта в Краснодаре ожидается до 19…21° и порывы восточного ветра 12–14 м/с. Синоптики сообщают, что будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Однако уже 29 марта погода начнет портиться: небо затянет плотными облаками, временами будут идти дожди. Ночью в городе температура может опуститься до 0°, днем ожидается всего 6... 8° тепла.

Татьяна Ручкина

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