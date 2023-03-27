Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие авто от китайского бренда появятся на российском рынке в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

На прошлой неделе марка Exeed сообщила о том, что новый высокотехнологичный завод, построенный в городе Циндао, начал производство автомобилей, адресованных в том числе российским покупателям. Согласитесь, подобные новости сегодня большая редкость.

Первой моделью, которая там выпускается, стал кроссовер, на российском рынке он будет представлен под индексом RX. Это серийная версия концепт-кара AtlantiX и стратегическая модель бренда, в которой воплощена новая эстетика комфорта и технологичности автомобилей Exeed. За счет пониженной в задней части крыши автомобиль в профиль выглядит как купе. Колесная база — самая большая в классе. В салоне центром притяжения является огромный изогнутый экран, слух ласкает звук из 14 динамиков акустической системы Sony, а сам салон затянут наппой.

Обновятся в 2023 году и модели Exeed, которые в России уже продаются. Пожалуй, наибольший ажиотаж вызывает ожидание флагмана марки —внедорожника VX. Автомобиль уже продается в Китае, и в сети можно посмотреть десятки видео с ним. Он хоть и позиционируется как «обновленный», выглядит как совершенно новый. В экстерьере видимое изменение — более крупная радиаторная решетка с благородными вертикальными хромированными ламелями.

Интерьер же совершенно другой. Здесь и трехэкранный цифровой кластер, растянувшийся на всю ширину передней панели, настройки сидений, вынесенные на двери, как у хорошо знакомых нам премиальных автомобилей из Германии.

В сторону еще большей роскоши эволюционировал и компактный кроссовер марки LX, который мы тоже увидим у российских дилеров Exeed совсем скоро. Двухцветный кузов, четыре патрубка выпускной системы в заднем бампере, новая приборная панель и кресла, двухспицевый руль… Казалось бы, кроссовер на нашем рынке всего год, и вот вам, по сути, совершенно новый автомобиль.

Обновления ждет и среднеразмерный внедорожник Exeed TXL. Этот автомобиль марки был представлен на нашем рынке самым первым еще в 2020 году. И самая интригующая новинка ждет нас в конце года. В России должен быть официально представлен первый электрический кроссовер Exeed.