Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин завершил карьеру

Голкипер магнитогорской хоккейной команды «Металлург» Василий Кошечкин объявил о завершении спортивной картеры. Об этом решении он сообщил в день своего 40-летия, 27 марта.

По данным пресс-службы клуба, Василий Кошечкин сыграл в Континентальной хоккейной лиге 15 сезонов и 765 матчей, из них 555 в «Металлурге». Всего он отыграл 11 сезонов за магнитогорскую команде. «Сегодня, без преувеличения, завершилась настоящая эпоха. Василий Кошечкин – лучший образец профессионализма, настоящий спортсмен с уникальным характером и качествами бойца. То, как Василий готовился к каждому новому сезону — заслуживало уважение, и именно поэтому его карьера длилась столь долго по хоккейным меркам»,— сказал спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко. Он поблагодарил Василия Кошечкина за годы, проведенные в Магнитогорске.

Василий Кошечкин родился в Тольятти. Является воспитанником хоккейного клуба «Лада». В 2003 году спортсмен дебютировал в Суперлиге в составе «Лады», где играл до 2007 года. Кроме того, вратарь выступал за казанский «Ак Барс» и череповецкую «Северсталь». Как игрок тольяттинской «Лады» Василий Кошечкин становился бронзовым призером чемпионата России 2004 года и серебряным призером 2005 года. В составе «Металлурга» спортсмен дважды завоевал Кубок Гагарина и становился чемпионом России, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. В составе сборной России по хоккею в 2018 году Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира 2010 и бронзовым призером чемпионата мира 2007.