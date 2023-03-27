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90 млн рублей выделили на строительство домов по договору найма для сельхозработников Удмуртии в 2023 году

В 2023 году в Удмуртии на строительство домов по договору найма выделили 90 млн руб. в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. На средства планируется возвести 26 домов в девяти районах, рассказал глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

«Наш минсельхоз ведет работу с федеральным министерством, чтобы получить еще порядка 200 млн руб. и построить до 57 домов в пяти районах»,— отметил господин Бречалов.

Кроме того, в 2023 году планируется реализовать 18 проектов по благоустройству, субсидировать три ученических договора работников сельхозтоваропроизводителей и возместить затраты по 54 студентам, проходящим производственную практику.

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