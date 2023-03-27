В Подмосковье с нелегальной плантации изъяли почти 200 кг марихуаны

Почти 200 кг марихуаны было изъято с подпольной плантации в Подмосковье. Вероятного владельца плантации задержали, против него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 (незаконное производство с сбытом наркотиков) и ст. 231 (незаконное культивирование растений с психотропными веществами) УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, в октябре 2022 года гражданин одной из стран Азии нашел подработку с помощью мессенджера. Ему предложили выращивать коноплю, а также предоставили для этого помещение.

Полицейские нашли местоположение нелегальной плантации в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В подвале, где располагалась плантация, обнаружили 530 кустов конопли, емкости с веществом растительного происхождения, специальные лампы, систему полива и вентиляции.

Олеся Павленко