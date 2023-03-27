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В столице Калмыкии очистят 9 км русла реки Элистинки до 2025 года

В Калмыкии до 2025 года министерство природы республики планирует провести руслоочистительные и дноуглубительные работы на реке Элиста, сообщается на сайте ведомства. В рамках проекта будет очищено 9 км русла в границах столицы региона.

Вопрос о состоянии реки и необходимости благоустройства территории был поднят жителями города в рамках мероприятия «Час с министром».

Как отмечается в сообщении минприроды республики, работы ведутся с 2022 года за счет межбюджетных трансфертов (субвенции) из федеральной казны. В прошлом году благодаря очистным мероприятиям, от затоплений было защищено 1050 жилых домов и ряд объектов городской инфраструктуры в границах Элисты.

«Количество жителей, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод составляет 30 тыс. человек, из них численность защищаемого населения на год планирования мероприятия составляет: 3,3 тыс. человек», — сообщает пресс-служба Минприроды Калмыкии.

Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что работы по благоустройству территорий, прилегающих к реке, лежат в зоне ответственности администрации Элисты.

Анастасия Назарова

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