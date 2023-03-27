Каждый житель Удмуртии потратил на бытовые услуги больше 8 тысяч рублей в 2022 году

В 2022 году каждому жителю Удмуртии оказали бытовых услуг на 8 670 руб. Это на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат. При этом объемы услуг по ремонту автотранспорта и парикмахерских выросли на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Так, в структуре бытовых услуг на ТО и ремонт транспортных средств пришлось 26,9% расходов жителей, парикмахерские и косметические услуги — 20,2%, ремонт и строительство жилья — 17%, изготовление, ремонт мебели и ритуальные услуги — равная доля в 5,9%. Долю в 24,1% заняли другие услуги.