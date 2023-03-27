В Ярославской области ускорился рост долгов за газ

В 2022 году долг теплоснабжающих предприятий Ярославской области (без учета «ТГК-2») за поставленный газ вырос с 3 млрд 881 млн руб. до 4 млрд 429 млн руб., сообщает официальный сайт «Газпром межрегионгаз Ярославль». Рост составил 548 млн руб., что больше, чем в 2021 году (378 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран График роста задолженности за газ в Ярославской области

Фото: Газпром межрегионгаз Ярославль График роста задолженности за газ в Ярославской области

Фото: Газпром межрегионгаз Ярославль

Наибольший долг имеет ООО «Рыбинская генерация» — 1 млрд 359 млн руб. На втором месте переславский МУП «Теплосервис» – 833 млн руб. При этом теплоснабжающим организациям Переславля-Залесского впервые за последние годы удалось сократить долг — с 1 млрд 88 млн руб. до 942 млн руб.

В 2017 году Ярославская область и Газпром подписали соглашение о погашении долга в течение пяти лет. Однако с тех пор, как следует из графиков на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль», долг только увеличивался.

Антон Голицын