Вооруженный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Новосибирске

В Новосибирске 43-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство пяти человек (ст.30, ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, ночью 27 марта 2023 года в одном из кафе в Советском районе между незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная перебранка. Один из участников конфликта ушел и вернулся с ружьем. Увидев обидчиков, мужчина три раза выстрелил в их сторону.

Оппоненты оказали активное сопротивление и смогли задержать стрелка. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован в медучреждение. Ранение получила 20-летняя официантка. В настоящее время она находится в районной больнице.

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Илья Николаев