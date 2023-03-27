В этом году пожароопасный сезон в Татарстане начнется намного раньше обычного

В Татарстане в этом году пожароопасный сезон стартует намного раньше обычного срока. Об этом на пресс-конференции сказал первый замглавы МЧС региона Ильгизар Зарипов.

По его словам, это связано с тем, что в Татарстан весна пришла довольно рано.

«В текущем году пожароопасный сезон планируется открыть гораздо раньше. Это связано с высоким температурным фоном и тем, что мы наблюдаем уже практически сход снега во всех муниципальных районах республики Татарстан», — сказал господин Зарипов.

Напомним, ранее правительство Татарстана утвердило 15 апреля датой начала пожароопасного сезона

"Ъ-Казань"