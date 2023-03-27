В Ялте подготовку пляжей к новому летнему сезону начали досрочно

В Ялте подготовку пляжей к новому летнему сезону начали на неделю раньше запланированного срока. Об этом сообщила глава курорта Янина Павленко в Telegram.

В настоящее время ведутся работы на пляжной территории в Гаспре. Гальку на пляж завезли еще зимой.

«Сейчас здесь вовсю идет демонтаж старых конструкций, покраска и уборка. К 1 мая все должно быть готово»,— говорится в сообщении.

Как отметила госпожа Павленок, отдел курортов и туризма проводит мониторинг пляжей на территории от Гурзуфа до Фороса.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram