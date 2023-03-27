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Власти Ростова расторгли контракт с местным депутатом об аренде участка рядом с Ростовским морем

Администрация Ростова-на-Дону расторгла контракт об аренде участка площадью 2 га в водоохранной зоне Ростовского моря с предпринимателем и председателем собрания депутатов Щепкинского сельского поселения Тиграном Алексаньяном. Об этом сообщает портал «RO.TOODAY».

Фото: «RO.TOODAY»

Фото: «RO.TOODAY»

Территория, которую арендовал предприниматель на 49 лет, расположена вдоль пляжа и включает защитные насаждения. Тигран Алексаньян получил землю в результате торгов. Стоимость арендной платы составила 206,4 тыс. руб. в год. Предприниматель планировал использовать участок для рекреационной деятельности.

Договор был заключен 5 декабря 2022 года, однако, уже 22 декабря он был расторгнут. Причины разрыва в администрации Ростова-на-Дону журналистам не объяснили, отметив, что это произошло по соглашению сторон.

Отметим, что любая деятельность в водоохранной зоне имеет ряд ограничений в связи с охранным статусом данных территорий.

Анастасия Назарова

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