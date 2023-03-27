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30-летнего пешехода насмерть сбил водитель Toyota на трассе между Ижевском и Воткинском

26 марта около 5:45 на 51 км дороге «Ижевск — Воткинск» в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 60-летний водитель Toyota сбил 30-летнего пешехода.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии мужчина двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. При этом пешеход был в нетрезвом состоянии, а не его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате дорожного происшествия мужчина получил смертельную травму. По факту аварии проводится расследование.

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