30-летнего пешехода насмерть сбил водитель Toyota на трассе между Ижевском и Воткинском

26 марта около 5:45 на 51 км дороге «Ижевск — Воткинск» в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 60-летний водитель Toyota сбил 30-летнего пешехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии мужчина двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. При этом пешеход был в нетрезвом состоянии, а не его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате дорожного происшествия мужчина получил смертельную травму. По факту аварии проводится расследование.