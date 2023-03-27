СКР начал проверку из-за смерти студентки после приема иммуностимулятора

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку из-за смерти в Москве девушки после приема иммуностимулирующего препарата, говорится в его пресс-релизе. По данным источника РЕН ТВ, погибшая — студентка Анна, вместе с ней пострадал основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин.

Телеканал передает, что они принимали препарат без назначения врача. Как утверждает источник, они «проходили курс капельниц для повышения иммунитета после зимы». Господин Жулин находится в стабильном состоянии. Врачи считают, что его организм среагировал на чужеродный белок, так как иммуностимулятор сделан на основе плаценты, уточняет РЕН ТВ.

СКР имена погибшей и пострадавшего не приводит. По данным следствия, 14 марта 2023 девушка 2001 года рождения была доставлена в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц. 25 марта она умерла. Предварительно установлено, что она вместе со своим молодым человеком «с целью повышения иммунитета осуществляла прием иммуностимулирующего препарата». Следствие в рамках проверки намерено установить сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.