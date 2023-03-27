Депутат новосибирского заксобрания Владимир Лаптев останется в СИЗО еще на два месяца

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил еще на два месяца (до 26 мая) срок заключения под стражей депутату регионального парламента, бывшему сенатору Владимиру Лаптеву, обвиняемого в коррупции. Об этом сегодня сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области, добавив, что постановление суда в законную силу не вступило и обжаловано защитой.

Владимира Лаптев задержали в сентябре 2022 года и по решению суда заключили под стражу. Следственный комитет предъявил парламентарию обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которая фигурирует в деле, по данным источника «Ъ-Сибирь, составляет 894 тыс. руб.

В последующем в отношении экс-сенатора возбудили второе уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) Правоохранительные органы расследование дел не комментируют.

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Илья Николаев