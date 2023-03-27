В Краснодаре за год снесли восемь аварийных домов

В Краснодаре за 2022 год снесли восемь аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Общая площадь демонтированных объектов превысила 1,3 тыс. кв. м. Работы провели в Карасунском, Центральном и Западном городских округах. В числе снесенных домов — самовольная надстройка на улице Северной, 5, решение о демонтаже которой было принято в результате длительных судебных разбирательств, начавшихся еще в 2010 году.

«В этом году в работе у департамента находится 28 аварийных объектов. В марте уже выполнили демонтаж дома на Дзержинского, 125/8. В апреле за внебюджетные средства планируется начать демонтаж на Старокубанской, 88/3»,— сообщил директор департамента строительства Иван Горобец.

К настоящему времени разработаны проекты сноса еще трех зданий — на улицах Митрофана Седина, Комсомольской и Буденного.

Анастасия Донскова

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