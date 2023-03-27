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ВТБ определил самые «безналичные» регионы в ПФО

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в Приволжском федеральном округе и составил рейтинг регионов, где они реже всего пользуются наличными деньгами. Самым «безналичным» в округе оказался Пермский край, где доля цифровых операций составила 56%. На втором месте – Удмуртия (53%), на третьем – Саратовская область (51%).

По России самым «безналичным» регионом в прошлом году стала Якутия: там доля безналичных транзакций в общем объеме операций по картам достигла 64%. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (62%). Также в первую пятерку вошли Магаданская (61%), Мурманская и Архангельская области (по 60%).

Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ провели 3,2 млрд безналичных операций (на 5% превышает уровень предыдущего года) на общую сумму 3,6 трлн рублей. В среднем по России три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем – платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.

По-прежнему предпочитают использовать наличные на Кавказе и в центральной России. Рейтинг возглавили Чеченская республика, Ставропольский край и Мордовия: здесь доля операций с наличными составляет 79%, 59% и 57% соответственно. Однако и в этих регионах отмечается тренд на цифровизацию платежей: например, в Чеченской республике безналичные платежи в прошлом году росли рекордными темпами, их объем увеличился на 80%.

В ПФО регионами, где клиенты чаще используют наличные, оказались Мордовия (на снятие наличных пришлось 58% операций по картам), Пензенская область (57%) и Чувашия (55%).

Чаще всего для оплаты клиенты ВТБ выбирают традиционные карточные транзакции: в целом по банку их доля достигла 74% от общего объема безналичных операций. Лидеры по использованию этой технологии – Карелия, Кировская и Иркутская области, где этот показатель превышает 80%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область.

Оплата по картам остается самой популярной операцией и в Приволжском федеральном округе, их доля составляет 73% в общем безналичном обороте. Чаще всего их используют клиенты в Кировской, Оренбургской областях и Пермском крае. В этих регионах на них приходится порядка 80% от общего объема всех безналичных операций.

«Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти – этому способствуют их удобство и скорость. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью Системы быстрых платежей», – комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.

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