В Оренбуржье ограничили движение большегрузов

Движение грузового транспорта в Оренбургской области запрещено с понедельника, 27 марта. Мера действует до 25 апреля текущего года включительно. Она касается тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести т. Об этом сообщает региональное правительство.
«Это сезонные ограничения передвижения транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам, связанные с погодными условиями и прохождением паводка»,– говорится в сообщении.
Движение машин, нагрузки на ось у которых выше установленного лимита, станет возможным в Оренбуржье только в случае покупки перевозчиком специального разрешения. Порядок его получения изменился.
В настоящее время специальное разрешение в электронной форме выдает ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдормониторинг»). Подать заявление можно через личный кабинет перевозчика на официальном сайте организации или через портал «Госуслуги».