В Оренбуржье ограничили движение большегрузов

Движение грузового транспорта в Оренбургской области запрещено с понедельника, 27 марта. Мера действует до 25 апреля текущего года включительно. Она касается тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести т. Об этом сообщает региональное правительство.

«Это сезонные ограничения передвижения транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам, связанные с погодными условиями и прохождением паводка»,– говорится в сообщении.

Движение машин, нагрузки на ось у которых выше установленного лимита, станет возможным в Оренбуржье только в случае покупки перевозчиком специального разрешения. Порядок его получения изменился.

В настоящее время специальное разрешение в электронной форме выдает ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдормониторинг»). Подать заявление можно через личный кабинет перевозчика на официальном сайте организации или через портал «Госуслуги».

Георгий Портнов