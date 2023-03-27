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Наплавной мост в Павлове начали разбирать 27 марта

Демонтаж наплавного моста через Оку начался в Павловском районе из-за таяния льда на реке и подъема уровня воды. Движение по дороге Павлово – Тумботино – Гороховец закрыто с 27 марта, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Варианты объезда наплавного моста в Павлове

Варианты объезда наплавного моста в Павлове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Варианты объезда наплавного моста в Павлове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проезд откроют после наступления благоприятных погодных условий. Водители могут объехать закрытый участок через Нижний Новгород, Муром или воспользоваться бесплатной паромной переправой.

Елена Ковалева

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