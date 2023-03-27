Алтайское заксобрание предложит расширить число получателей надбавки к пенсии за сельский стаж

Законодательное собрание Алтайского края может обратиться в Госдуму РФ с законодательной инициативой «О внесении изменений в ст. 17 и 18 федерального закона «О страховых пенсиях». Корректировка позволит пенсионерам получать повышенную доплату к пенсии за сельский стаж вне зависимости от их нынешнего места жительства.

Проект постановления сессии, назначенной на 30 марта, опубликован на сайте краевого парламента. «Проект закона направлен на установление конституционных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства и предоставляет гражданам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, право на повышение фиксированной выплаты независимо от места их проживания»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время повышенная доплата к пенсии за сельский стаж назначается пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности или переехавшим в город уже после назначения пенсии. Она составляет 1,9 тыс. руб. в месяц. «Однако пенсионеры, которые переехали в город и только после этого обратились за назначением доплаты за сельский стаж, по-прежнему лишены возможности получать повышенную надбавку к пенсии»,– пояснила пресс-служба заксобрания.

По оценке авторов законопроекта, его принятие потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере от 8 до 19 млрд руб. в год «с тенденцией к уменьшению».

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Валерий Лавский