В Астрахани обнаружено тело покусанной собаками женщины

В Астраханской области следствие проверяет факт гибели 43-летней женщины от, предположительно, укусов собак. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело женщины, по информации следственного управления, было найдено утром 26 марта на парковке у одного из домов по 1 проезду Рождественского в Советском районе Астрахани. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, однако имеются «рвано-укушенные раны, предположительно, причиненные бродячими собаками».

Следователи выясняют, являются ли раны прижизненными. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СКР.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, пояснили в следственном управлении.

Сергей Петунин