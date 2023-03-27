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Донские казаки отправились в Московскую область для подготовки к параду Победы

Казаки из Всевеликого войска Донского отправились в Московскую область для подготовки к участию в параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Церемония проводов казаков прошла в Вознесенском Патриаршем всеказачьем соборе Новочеркасска. Присутствовавший на мероприятии заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков вручил войсковые медали «Участник специальной военной операции» казаку Евгению Царегородцеву и подъесаулу Владимиру Замбаеву. Также замгубернатора обратился к казакам с напутственным словом.

«Перед нами особая миссия – представить донское казачество в параде Победы в столице нашего Отечества, и мы продемонстрируем всему миру силу духа казаков, русского воинства», — цитирует пресс-служба правительства Сергея Бодрякова.

В число отправившихся вошли представители Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии. Всего в параде будут задействованы 125 человек: 105 — из основного состава, 20 — запасных и пять человек останутся в резерве.

Тренировки будут проходить в подмосковном Алабино. Первая из них пройдет 29 марта.

Анастасия Назарова

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