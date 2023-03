«Еще есть процессы, в которых человек проявляет себя быстрее, смелее и умнее, чем машина»

Технологии на основе искусственного интеллекта стремительно развиваются. Нейронные сети пишут книги и киносценарии, практически со скоростью света могут анализировать большие объемы информации, общаться друг с другом, они способны к самоорганизации и самообучению. И при этом в оценке действительности и адекватном реагировании на нее человек остается незаменимым, уверен Владимир Переверзев, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления ЮФУ.



— В начале 2023 года настоящий бум случился в сфере нейросетей. Искусственный интеллект (ИИ) уже вовсю создает по запросу картины любой сложности, пишет научные статьи и сценарии для фильмов. Так, в одном из московских вузов студент с помощью чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ChatGPT) сумел меньше чем за сутки написать дипломную работу и защитить ее.

Конечно, парень из столичного университета поступил плохо. Представьте, что вы приходите в академию искусств учиться рисовать. Ваша задача — показать на выпускном экзамене собственную картину. Вы печатаете шедевр на принтере и приносите его. Возможно, вы и сами над картиной трудились, но цель-то была другой: научить вас рисовать своими собственными руками. А не при помощи компьютера, принтера и прочего электронного инструментария.

Нейросеть — это тоже инструмент. Он позволяет человеку развиваться, упрощает его работу, помогает выработать дополнительные навыки. Именно поэтому бессмысленно запрещать нейросети. Просто использовать их нужно с умом.

Скептики опасаются, что ИИ вытеснит сначала много различных профессий, а потом и самого человека. Однако мы видим, что по мере развития нейронных сетей, искусственного интеллекта появляются новые специальности (в частности, разработчик взаимодействия с ИИ, аналитик роботизированных процессов, когнитивный копирайтер и др.). О них еще лет пять назад можно было слышать только в фантастических фильмах.

Кстати, с изобретением кино никто ведь не забросил книги. Люди также ходят в театр, только теперь для досуга есть больше направлений. Схожая ситуация и здесь. Конечно, появятся те, кто будет использовать ИИ в корыстных целях, но будут и инноваторы, которые найдут нейросетям множество полезных применений.

Уже сейчас мы видим, что, например, студия Артемия Лебедева, другие дизайнеры активно внедряют подобные технологии для создания логотипов. Разработчики понимают, что за нейросетями будущее, что их использование дешевле, быстрее и намного качественнее ручного труда.

Сейчас у нас в основном нейросети используются для распознавания образов. Это применяется и в творческих проектах Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ), и в проектах внутри Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления (НИИ РиПУ) ЮФУ. То есть речь идет либо о выделении каких-то зон, либо об определении аномалий, либо о слежении за предметами. Для этого используются нейросети типа YOLO (You Only Look Once), позволяющие в реальном времени выделять контуры, сегментировать их.

Следующим этапом будет развитие нейросетей, которые станут понимать, что вообще происходит в окружающем мире, анализировать и быстро принимать верные решения. Но это будет не скоро. Сейчас же, даже когда речь заходит об «умных домах», оказывается, что они не такие уж и умные. В частности, такая навороченная система не может уменьшить или увеличить температуру, отталкиваясь от погоды за окном; понять, что в помещение проникли воры и вызвать полицию; позвонить в скорую помощь, если человеку стало плохо; и т. д. Все-таки еще есть процессы, в которых человек проявляет себя быстрее, смелее и умнее, чем машина. И это хорошо.