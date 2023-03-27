Жителю Тобольска за случайное убийство сожительницы из ревности ограничили на один год свободу

Тобольский городской суд (Тюменская область) приговорил к одному году ограничения свободы жителя Тобольска, случайно убившего свою сожительницу в ходе перепалки из-за ревности. Он осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, 56-летний мужчина пил спиртное с сожительницей, а в ходе общения обвинил ее в измене, за что ударил ее кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась о косяк двери. Испугавшись, мужчина оказал помощь, а затем они продолжили застолье. После ночного сна пострадавшая не проснулась, и ее отвезли в больницу. Она умерла через неделю от полученной черепно-мозговой травмы, из-за которой начался отек мозга.

Соседи пары отметили, что женщина часто вела себя аморально, однако скандалов у них не было. Суд постановил, что у мужчины не было мотива на убийство. Подсудимый полностью признал вину.

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Полина Хабарова